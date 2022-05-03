Рада заявила про неприпустимість монополізації Росією перемоги над нацизмом - нардеп

Напередодні 77-ї річниці перемоги над нацизмом Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги у Другій світовій війні.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк

Деталі: За його даними постанову №7343 про відповідну заяву парламенту підтримали на пленарному засіданні 3 травня 290 народних депутатів (відповідна відмітка ще відсутня в картці постанови -ред.).

Дослівно документ: "Верховна Рада заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу.

Верховна Рада України також наголошує, що злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина".

Нагадаємо: Нинішні засідання Верховної Ради проходять без трансляції по телебаченню На засіданні 3 травня крім законодавчої роботи нардепи слухали відеозвернення прем'єра Британії Бориса Джонсона та живе звернення президента України Володимира Зеленського.