Перейменування вулиць: Київрада буде радитися з мешканцями

Київська міська рада вирішила продовжити термін збору пропозицій щодо перейменування вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе та станцій метрополітену, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю; рішення прийматимуть після голосування громади.

Джерело: Київрада у Facebook

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "До Київради від активних киян вже надійшло понад 1 450 листів з обґрунтуванням щодо перейменувань вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе.

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Щодо деяких міських об’єктів, які спричиняють значний суспільний резонанс, отримано понад 70 пропозицій. Попри це щодо 79 міських об'єктів взагалі не надійшло жодної заявки. Тому… термін збору пропозицій щодо перейменувань буде продовжено".

Деталі: Бондаренко наголосив, що депутати врахують усі думки та ідеї представників територіальної громади міста Києва і "на основі цього будуть приймати виважені рішення".

Він також додав, що з 467 міських об’єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю, перейменують лише ті, які підтримає міська громада шляхом рейтингового електронного голосування.

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За словами Бондаренка, найближчим часом перелік об’єктів опублікують на сайті Київради. Кияни зможуть проголосувати за нові назви. Після цього пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів розглянуть депутати на засіданні міськради.

"Сучасна Україна має власних героїв, видатних особистостей та визначні події, якими ми можемо пишатися та зробити частиною історії Києва", – підсумував Бондаренко.

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