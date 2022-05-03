Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перейменування вулиць: Київрада буде радитися з мешканцями

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 17:34
Перейменування вулиць: Київрада буде радитися з мешканцями
Фото з Facebook Київради

Київська міська рада вирішила продовжити термін збору пропозицій щодо перейменування вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе та станцій метрополітену, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю; рішення прийматимуть після голосування громади.

Джерело: Київрада у Facebook

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "До Київради від активних киян вже надійшло понад 1 450 листів з обґрунтуванням щодо перейменувань вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе.

Реклама:

Щодо деяких міських об’єктів, які спричиняють значний суспільний резонанс, отримано понад 70 пропозицій. Попри це щодо 79 міських об'єктів взагалі не надійшло жодної заявки. Тому… термін збору пропозицій щодо перейменувань буде продовжено".

Деталі: Бондаренко наголосив, що депутати врахують усі думки та ідеї представників територіальної громади міста Києва і "на основі цього будуть приймати виважені рішення".

Він також додав, що з 467 міських об’єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю, перейменують лише ті, які підтримає міська громада шляхом рейтингового електронного голосування.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Бондаренка, найближчим часом перелік об’єктів опублікують на сайті Київради. Кияни зможуть проголосувати за нові назви. Після цього пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів розглянуть депутати на засіданні міськради.

"Сучасна Україна має власних героїв, видатних особистостей та визначні події, якими ми можемо пишатися та зробити частиною історії Києва", – підсумував Бондаренко.

Передісторія: 

Теми: КиїввійнаРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Київ
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: