У центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів"

У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який було встановлено 1981 року як символ возз’єднання України та Росії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

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Дослівно: "Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та Росії) під вечір таки демонтували.

Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто.

Але фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили і зняли скульптуру!".

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Деталі: Кличко зазначив, що так і українці "повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі".

Він додав, що запропонує Київраді перейменувати Арку дружби народів на Арку свободи українського народу.

"Я як міський голова на наступну сесію Київської міської ради подаю проєкт рішення про перейменування цієї арки на Арку свободи українського народу", - сказав мер.

Довідка: Арка дружби народів – скульптурна композиція в Києві на території Хрещатого парку, встановлена у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР..

Композиція з'явилася 3 листопада 1981 року, під час підготовки до святкування 1500-річчя Києва, на місці Літньої естради. Створювали монумент до ювілею утворення СРСР, проголошеного 30 грудня 1922 року, але урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.

У народі арка також носила назву "Ярмо".

Під 35-метровою аркою розташований монумент дружби народів, присвячений "об'єднанню України з Росією": два робітники – українець і росіянин – тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

Трохи далі – багатофігурна група, створена за мотивами Переяславської ради 1654 року: у центрі гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.

Нагадаємо: Демонтаж анонсував 25 квітня мер Києва Віталій Кличко.