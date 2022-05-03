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У невизнаному Придністров’ї заявили про спробу теракту з використанням дрона "з України"

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 18:00

У так званому "міністерстві внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявили, що виявили нібито український дрон з вибуховим пристроєм та "попередили спробу теракту".

Про це повідомляє молдовське Newsmaker, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, безпілотник виявили поруч з телерадіоцентром "Маяк", який знаходиться під посиленою охороною, в ніч на 3 травня. Зазначимо, минулого тижня у цьому місці вже підірвали вежу потужного телетранслятора. Територія ретрансляційного центру розташована зовсім поруч з українським кордоном.

"Спеціалісти дослідили місце виявлення безпілотника і прикріплений вантаж. До літального апарату була прикріплена пластикова 5-літрова каністра з невідомою коричневою рідиною і пластиковий бокс довжиною близько 60 см і 25 см у діаметрі з 2 кг пластиду. У вибухівку були закладені детонатори", - заявили в релізі "МВС".

У ньому зазначають також, що безпілотник нібито "був запущений з українського боку". 

Нагадаємо, відтоді як представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною", щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Придністров'я
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