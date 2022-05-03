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В Авдіївці внаслідок атаки РФ загинули мирні люди, є поранені

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 20:30
Жертви атаки РФ на мирних людей в Авдіївці, фото НПУ

Щонайменше 10 загиблих та 20 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу.

Джерело: Національна поліція, голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram

Деталі: За словами чиновника, дані про загиблих та поранених – попередні, інформація ще уточняється й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. 

Станом на 21 годину відомо про 20 важко поранених внаслідок атаки. Компанія "Метінвест" зазначила, що обстріл стався о 17:20, його вчинили війська РФ. "Був обстріляний автобус з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення. На цей час пораненим надають всю необхідну допомогу в Авдіївській міській лікарні", - йдеться у дописі "Метінвесту".

Дослівно Кириленко: "Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому. Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!"

Оновлено: Поліція задокументувала наслідки удару по коксохімічному заводу в Авдіївці.

Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники. Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС.

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Дослівно: "Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину росіян. Роботу на місці удару координувало керівництво поліції Донецької області.

Розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, здійснюватиме Служба безпеки України".

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