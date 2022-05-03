Ізраїль планує постачати Україні озброєння – ЗМІ

Політичні та військові чиновники в Ізраїлі схиляються до постачання оборонної військової допомоги Україні.

Джерело: Haaretz

Деталі: Зазначається, що кількість свідчень про звірств Росії проти українського народу робить "хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні менш надійним".

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Під час обговорення питання більшість офіційних осіб Ізраїлю висловилися за збільшення обсягу військових та цивільних постачань Україні.

Найближчими днями очікується додаткове обговорення, під час якого буде розглянуто перелік предметів, які можна надіслати в Україну.

Офіційні особи заявили, що між шоломами для солдатів та ізраїльською протиракетною системою "Залізний купол" є багато предметів, які можна відправити.

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У виданні зазначають, що на даному етапі українській армії не будуть надані системи ППО та озброєння для наступальних операцій.

Таким чином, Ізраїль може відправити Україні оборонні системи для захисту війська на землі, індивідуальне бойове спорядження та системи оповіщення.

Там зазначають, що Ізраїль має намір зробити "більш суттєвий крок", але підтримка матиме більш декларативний характер і не включатиме суттєвих обсягів поставок, частково тому, що США та країни Європи вже постачають Україну.

За словами одного джерела на умовах анонімності, причини підтримки України, зазначені на зустрічі, включали розуміння того, що США та різні європейські країни очікують, що Ізраїль займе чіткішу позицію щодо того, на чиєму він боці та підкріпить своє рішення діями, а не лише заявами.

Крім того, в Ізраїлі є побоювання, що його військова промисловість, яка експортує передові системи озброєнь до різних країн, може постраждати, якщо країни, які мають ці ізраїльські системи безпеки, почнуть турбуватися про те, що в кризовій ситуації Ізраїль може утриматися від продовження поставок систем та озброєння з політичних міркувань.

Важливо: Як посередник в "українсько-російській кризі", Ізраїль засудив російське вторгнення, але раніше обмежувався лише гуманітарною допомогою та постачанням шоломів і жилетів українським рятувальникам.

Країна побоювалася загострення відносин з Москвою, потужним посередником у сусідній Сирії, де Ізраїль координує удари проти іранських військ.

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