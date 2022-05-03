Росіяни обстріляли Кіровоградщину, над Одещиною збито три ракети

Росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області, є загиблі та поранені. Над Одещиною збито три ракети.

Джерело: голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook, Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно Звіздовський: "Маємо приліт ракети на території громади!".

Деталі: Пізніше оперативне командування "Південь" повідомило, що внаслідок удару по Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, є загиблі та поранені.

"Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО.

Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

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Згодом стало відомо про вибухи у Львові.