Росіяни обстріляли Кіровоградщину, над Одещиною збито три ракети
Росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області, є загиблі та поранені. Над Одещиною збито три ракети.
Джерело: голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook, Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"
Дослівно Звіздовський: "Маємо приліт ракети на території громади!".
Деталі: Пізніше оперативне командування "Південь" повідомило, що внаслідок удару по Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, є загиблі та поранені.
"Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні.
Крім того, три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО.
Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо про вибухи у Львові.