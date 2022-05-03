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Росія завдала ракетні удари по Львову

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 22:20
Росія завдала ракетні удари по Львову

Росія обстріляла Львів крилатими ракетами, пошкоджені електропідстанції. Дві людини отримали поранення.

Джерело: мер у Facebook, очевидці.

Дослівно Садовий: "У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях!".

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Деталі: Містяни у коментарях "Українській правді" підтверджують, що у Львові чутно вибухи - наразі відомо про щонайменше 5.

За повідомленням мера Андрія Садового, у місті пошкоджені дві електропідстанції, в частині міста почалися перебої з електропостачанням.

Інші деталі поки невідомі.

ВІДЕО ДНЯ

ОНОВЛЕННЯ 21:33 

ОНОВЛЕННЯ 22.10: За попередніми даними, у Львові одна людина отримала поранення.

ОНОВЛЕННЯ 22.45: Обстріляно три електропідстанції. Поранено дві людини. Йде робота з відновлення водопостачання. 

Нагадаємо:

Перед цим РФ обстрілювала Львів 18 квітня. Тоді МВС оприлюднило відео пожежі на станції техобслуговування у Львові, куди влучила російська ракета.

Теми: Львіввійна
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