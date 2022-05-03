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На Донбасі ЗСУ за день успішно відбили 12 атак армії РФ, бої тривають

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 22:56

На сході українські захисники продовжують боронити нашу землю, з початку доби вдалося відбити 12 ворожих атак.

Джерело: штаб Операцій об'єднаних сил, ОТУ "Схід" у Facebook

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 3 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Деталі: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" додає, що в районі відповідальності ОТУ українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню автомобільної техніки, також було знищено склад з боєприпасами і вбито 40 окупантів.

Наразі бої тривають.

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Теми: війнаДонбасООСРосія
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