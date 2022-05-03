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Одещина: росіяни нанесли ракетний удар по Арцизу

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 23:05
Одещина: росіяни нанесли ракетний удар по Арцизу
Арциз Одеської області

Росіяни здійснили ракетний удар по місту Арциз у Болградському районі Одеської області.

Джерело: міський голова Арциза Сергій Парпуланський, повідомляє Суспільне Одеса, Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області".

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Деталі: Пізніше ОК "Південь" повідомило, що при повторному обстрілі Одещини ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. Постраждалих немає.

Що передувало: Раніше у вівторок сили ППО збили три ракети, націлені на Одещину.  

Теми: Одеська областьвійна
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