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Посли ЄС укотре не узгодили шостий пакет санкцій - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 15:10

Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Зустріч послів ЄС завершена. У висновках Європейської комісії можуть бути певні зміни щодо санкцій, які обговорюватимуть лідери ЄС, але до погодження шостого пакету санкцій ще дуже далеко. Забагато винятків і відступів", - зазначив Джозвяк.

Дискусії щодо шостого пакету санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергії. Це також вирішить проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

А проте, на зустрічі послів ЄС 29 травня погодити санкційний пакет ЄС не вдалося.

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На цьому тлі міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту лідерів блоку.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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