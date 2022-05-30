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Посли ЄС укотре не узгодили шостий пакет санкцій - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 15:10

Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Зустріч послів ЄС завершена. У висновках Європейської комісії можуть бути певні зміни щодо санкцій, які обговорюватимуть лідери ЄС, але до погодження шостого пакету санкцій ще дуже далеко. Забагато винятків і відступів", - зазначив Джозвяк.

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Дискусії щодо шостого пакету санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергії. Це також вирішить проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

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А проте, на зустрічі послів ЄС 29 травня погодити санкційний пакет ЄС не вдалося.

На цьому тлі міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту лідерів блоку.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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