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"Газпром" припиняє постачати газ Нідерландам за відмову платити у рублях

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 20:23

Російський газовий монополіст "Газпром" з 31 травня припинить постачати природний газ у Нідерланди через відмову компанії Gasterra платити за механізмом про "оплату у рублях".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS, наводячи заяву Gasterra, співвласниками якої є компанії Shell, Esso Nederland та держава.

Компанія повідомила, що очікувала такої реакції російської сторони і закупила газ з інших джерел.

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У Gasterra пояснили, що відмовляються від вимог РФ щодо оплати через те, що це означало би порушення санкцій ЄС проти Росії. На додачу, якщо - згідно з вимогами цієї системи оплати - відкрити рахунки у Росії, вони підпадали би під російське законодавство, а це надто ризиковано.

Термін чинного контракту з "Газпромом" спливає 1 жовтня і продовжувати його не планують. 

Міністр з питань енергетики й клімату Роб Єттен сказав, що розуміє рішення компанії, та що втрата поставок від "Газпрому" не буде мати суттєвих наслідків для домогосподарств і бізнесу.

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"Уряд продовжить ретельно моніторити ситуацію найближчим часом", - зазначив він. 

Нагадаємо, у Данії також заявили, що очікують припинення постачання російського газу через вимогу виконувати вимогу Росії про оплату у рублях. 

"Газпром" на таких підставах вже припинив постачати газ трьом членам ЄС - Польщі, Болгарії та Фінляндії. 

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Теми: ГазпромНідерланди
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