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Зеленський: зупинити апетити Росії можна тільки розширенням ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 21:28

Президент України Володимир Зеленський вважає, що те, що Україна досі залишалася поза межами ЄС, зіграло свою роль у реваншистських настроях Росії, і без розширення ЄС ця ситуація може повторитися. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні в рамках саміту Європейської ради. 

Зеленський висловив сподівання, що у червні Євросоюз прийме рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 

"Ніколи європейський дім не буде завершений без України. Ніколи не буде повноцнної європейської сили без України. Сам факт того, що Україна залишалась уламком Європи десь там, за кордонами ваших держав, сприяв тому, що у Росії розвинувся агресивний апетит. Тільки розширенням і посиленням європейської єдності можна не допустити повторення того, що Європа пережила і 24 лютого, і в 2014 році, і навіть у 1968, 1956 роках", - наголосив він. 

Зеленський окремо подякував країнам Західних Балкан за те, що вони схвалюють надання Україні статусу кандидата (як відомо, у ЄС поширена думка, що Україна не має рухатися до членства швидше, ніж ці країни, які почали процес багато років тому).  

"Ми розраховуємо на злагоджену реакцію Європи і ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну альтернативу, знайти "щось ще" для України. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали усі необхідні критерії", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що ті держави ЄС, які ще вагаються, змінять думку і підтримають рішення про статус кандидата. 

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз ви можете підтвердити, чи правдиве все те, що Євросоюз говорить сам про себе: про єдність у різноманітті, про спільні цінності і однаковий підхід до всіх демократій Європи", - наголосив президент України. 

Дивіться нове відео "Європейської правди" - Новий виклик для України: статус кандидата у ЄС можуть затримати. Що відбувається, і чому?

Теми: ЗеленськийРосіяЄС
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