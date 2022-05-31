Перехоплення розмови полковників РФ: "Шойгу – профан", "втрати страшні"

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" опублікував аудіозаписи, на яких російські полковники з нецензурними висловлюваннями обговорюють керівників так званої "спецоперації" Росії в Україні.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: "Схеми" отримали записи від одного з розвідувальних органів України. Журналісти заявляють, що отримали дані, за допомогою яких вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити автентичність записів. Розмова датована 14 квітня.

Один зі співрозмовників – військовослужбовець Збройних сил РФ Максим Володимирович Власов із позивним "Югра". Згідно з даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, він один із відповідальних за обстріл Маріуполя із "Градів" 24 січня 2015 року. Тоді загинуло близько 30 людей, більше сотні отримали поранення. Із 2018 року Власов перебуває в українському розшуку за згаданий обстріл Маріуполя.

Згідно з даними джерел "Схем", полковник Власов станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Бєлгородській області Росії.

Максим Власов, фото Радіо Свобода

Співрозмовник Власова – військовий медик Наро-Фомінського військового госпіталю в Росії Віталій Ковтун. Полковник, має багато нагород.

Відповідно до його соцмереж, вважає, що російські війська можуть "за звичкою" взяти Берлін, підтримує ідею так званої федералізації України, а також "вважає класним" те, що відбувається у фільтраційних таборах в Маріуполі.

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Віталій Ковтун, фото Радіо Свобода

Як з’ясували "Схеми", Ковтун – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області. Також він має багато родичів в Україні.

На записах Власов говорить про російського міністра оборони Сергія Шойгу: "Шойгу – це повністю некомпетентний профан, б***. Профан у своїй справі. Та це не його справа взагалі, б***. Просто шоумен, б***".

У свою чергу, Ковтун зауважує, що "Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактників немає – звичайно, звідки вони будуть, с*ка? Їм платили по 30 тисяч зарплату, б***ь – звідки їх набрати?".

"Втрати страшні, хлопців наших, б***. І, ти знаєш, я цю військову трішки історію знаю, порівнюю, ось ця радянсько-фінська війна, 39-40-й рік, б***ь, один в один, взагалі як за шаблоном, на**й, пішли", - каже також Власов на перехопленні.

Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників, з оточення Шойгу. Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата – радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – високопосадовець МНС.

"Зібрав навколо себе цих єб***тих МНС-ників – ну якщо в нас начальник інспекції генерал-полковник Плат, б***ь. Він взагалі в армії не служив, а звання він узяв із МНС, хоча це звання з порушенням усього закону, б***ь", - говорить Власов.

Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою РФ Олександру Дворнікову. Українські розвідники називають його воєнним злочинцем, а російська преса – "генералом перемоги", який воює з міфічним "неонацистським режимом".

"Наплодили цілу плеяду лизоблюдів-у***нів. Он цей Дворніков, взагалі, легенда по уї***ству. Кінчений взагалі, просто кінчений. Це він якийсь зараз ось вигадав "антибендерівський кидок"... Ну, коротше, це взагалі кінчений, б***ь, безголовий ідіот", - каже Власов.

Не задоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком.

"Я з вилами скоро піду, б***ь, до "кремлівської" площі, й***ий в рот. Наплодили, б***ь, генералів, усяких там, Чайок-х***к, б***ь. І решти, б***ь. Спочатку людей покладуть, а потім, с*ка, б***ь, чекаємо, поки вони наших покладуть, б***ь. Вони підбадьорилися, є***уться, б***ь. Почитай, що вони там пишуть, усі, б***ь, задоволені", – говорить Ковтун.

Окрім походу "з вилами на Кремль", військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів:

"Вони хочуть, щоб піхота йшла, б***ь, артилерія працювала, й***ий в рот, їб***те на відстані, витрачайте, н***й, ці бомби, б***ь, їх дох***я просто, кидайте їх, н***й. Навіть якщо не туди влучили, б***ь, нехай починають боятися, б***ь, їб***те по вокзалах, б***ь, їб***те по залізницях, н***й , їб***те", - каже Ковтун.

Також він закликає запустити ракету в Верховну Раду і називає президента РФ Володимира Путіна "пі…асом":

"Має, б***ь, до Києва до Верховної Ради прилетіти ракета, б***ь. Все, н***й. Чому не прилетіла, б***ь? Чому не прилетіла, б***ь? Я не розумію, с*ка, йоб***й ти Путін, пі***ас, б***ь! Чому не прилетіла ракета до Києва?".

Журналісти "Схем" зв'язалися із Віталієм Ковтуном і включили йому фрагменти записів.

"Мені пофіг, я зараз повідомлю у ФСБ про вас та й усе", - відповів той.

Коли журналіст увімкнув фрагмент запису зі словами Ковтуна про Шойгу й запитав, чи готовий той відкрито заявити про свою позицію щодо керівництва армії РФ, Ковтун відповів: "Ні, не готовий… Не хочу".