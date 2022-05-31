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Канада запровадила санкції проти Кабаєвої

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 17:36

Канада ввела нові санкції у відповідь на вторгнення президента Росії Владіміра Путіна в Україну.

Про це йдеться у заяві канадського уряду, пише "Європейська правда".

Нові санкції стосуються 22 фізичних та 4 юридичних осіб. Серед перерахованих фізичних та юридичних осіб є вищі посадові особи російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.

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У список санкцій серед інших потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають за нинішню дружину російського лідера.

Також санкції запроваджені проти двох доньок російського олігарха Міхаіла Фрідмана.

"На кожну дію президента Путіна, спрямовану на підрив територіальної цілісності України, Канада без вагань вживе відповідних контрзаходів. Канада невпинно домагатиметься відповідальності за невиправдані дії російського режиму. Ми підтримуємо Україну та її народ", - заявила глава МЗС Мелані Жолі.

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До списку юросіб, проти яких введено санкції, потрапили АТ "Россільгоспбанк", АТ "Інвестторгбанк", АТ "Управляюча компанія Російського фонду прямих інвестицій" та ТОВ "Управляюча компанія Російської венчурної компанії".

Нагадаємо, 13 травня Британія запровадила санкції проти колишньої дружини Путіна, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої.

Теми: Канадасанкції
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