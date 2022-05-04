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Росіяни масово перевдягаються у форму ЗСУ в Токмаку

Анастасія КалатурСереда, 4 травня 2022, 06:20

В Токмаку (Запоріжжя) російські військові почали масово шити однострій ЗСУ і  перевдягатися в нього.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Зазначається, що не виключені провокації таких "виряджених" підрозділів, аби скомпрометувати українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення.

Нагадаємо: Три дні тому повідомлялося, що на Луганщині російські загарбники у формі українських військових тепер можуть чинити різні провокації.

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Теми: Запоріжжявійна
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