Росіяни масово перевдягаються у форму ЗСУ в Токмаку
Середа, 4 травня 2022, 06:20
В Токмаку (Запоріжжя) російські військові почали масово шити однострій ЗСУ і перевдягатися в нього.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Деталі: Зазначається, що не виключені провокації таких "виряджених" підрозділів, аби скомпрометувати українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення.
Нагадаємо: Три дні тому повідомлялося, що на Луганщині російські загарбники у формі українських військових тепер можуть чинити різні провокації.
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