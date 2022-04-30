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Окупанти знайшли одяг ЗСУ, можуть бути провокації – Гайдай

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 11:07
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

На Луганщині російські загарбники у формі українських військових тепер можуть чинити різні провокації, вважає глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових.

Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти.

Тому що чого тільки ми ще не бачили на Луганщині за час російської агресії".

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Теми: Луганська областьЗбройні силивійнаРосія
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