Австралія запровадила нові санкції проти посадовців РФ і так званих "ЛДНР"

Австралія запровадила додаткові санкції щодо понад 70 російських політиків та понад 30 так званих посадовців "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: The Canberra Times з посиланням на міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн

Деталі: Мова йде про заборону на в’їзд.

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Пейн заявила, що санкції є відповіддю на порушення суверенітету України "шляхом затвердження державної влади" і що "Австралія підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України".

Нагадаємо: Австралія запровадила санкції щодо 812 фізичних та 47 юридичних осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна та його дочок.