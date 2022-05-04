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Австралія запровадила нові санкції проти посадовців РФ і так званих "ЛДНР"

Анастасія КалатурСереда, 4 травня 2022, 06:50

Австралія запровадила додаткові санкції щодо понад 70 російських політиків та понад 30 так званих посадовців "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: The Canberra Times з посиланням на міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн

Деталі: Мова йде про заборону на в’їзд.

Пейн заявила, що санкції є відповіддю на порушення суверенітету України "шляхом затвердження державної влади" і що "Австралія підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України".

Нагадаємо:  Австралія запровадила  санкції щодо 812 фізичних та 47 юридичних осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна та його дочок.

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Теми: АвстраліяРосія
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