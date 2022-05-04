У страшній ДТП на Рівненщині загинули 26 осіб – поліція

У масштабній автоаварії у Рівненській області 3 травня загинули 26 осіб, анкетні дані трьох осіб поки не встановлені, повідомляє Національна поліція.

Джерело: Національна поліція у Рівненській області

Деталі: Поліцейські, рятувальники, судові експерти СМЕ та НДЕКЦ завершують огляд місця події, ідентифіковують загиблих, утім анкетні дані трьох осіб поки не встановлені.

Наразі відомо:

водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом;

особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки не встановлена;

на момент ДТП у салоні автобуса "Setra", який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій — у Львові;

всього у ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса);

травмувалося 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу;

усі пасажири – віком від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років;

всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії у поліцейських за номером 067 675 42 92.

На місці події відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено.

Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Ввечері 3 травня стало відомо, що у Рівненській області зіткнулися бензовоз, маршрутний автобус та легковик. Спершу повідомлялося, що в ДТП загинули 17 людей, ще 12 людей госпіталізували.