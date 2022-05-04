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Росіяни знову обстріляли Авдіївський коксохім

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 09:29
фото з Телеграм Кириленка

Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах у центрі Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram, пресцентр "Метінвесту"

Деталі: Зранку середи під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади.

Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі.

Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.

Пряма мова: "Закликаю всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, покинути область. Не наражайте себе на небезпеку".

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Оновлено: Група Метінвест в свою чергу повідомляє, що провадить процес консервації Авдіївського коксохіму та мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу.

Дослівно: "Усі, хто може виконувати свою роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій.

Більшість з них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до заводу до бомбосховищ.

Наразі на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування, в обсязі, достатньому для тривалого перебування…

Нагадаємо, масштабні обстріли Авдіївки не вщухають вже кілька тижнів. У місті немає води, періодично через бойові дії пропадає світло та газ".

Що передувало: 3 травня був обстріляний автобус з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення.

Теми: Донецька областьвійна
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