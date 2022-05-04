Регіони: ракети по 8 областях і підстанціях залізниць, обстріли Миколаєва й Сумщини

Ввечері 3 травня російська армія випустила ракети по 8 областях України, вночі були обстріли Сумської області та Миколаєва, вранці у Донецькій області вдруге поспіль обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, Донбас і Херсонщина – під постійними обстрілами.

Джерело: дані голів регіонів станом на 8-му ранку середи 4 травня

Дослівно: "Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях, проте напередодні ввечері ворог випустив ракети по різних регіонах України. Так, на Вінниччині, Київщині та у Запорізькій області ракети були знешкоджені ППО.

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На Кіровоградщині: влучання ракет в тягову підстанцію, жертв немає. Ще одну ракету знешкодило ППО.

На Одещині: ввечері три ракети збито ППО, проте є влучення в інфраструктурні об'єкти у Арцизькій ТГ Одеської області. Постраждалих станом на ранок немає.

На Дніпропетровщині ввечері два ракетні удари по залізниці. Зруйновано тягову підстанцію. Одну людину поранено. Ніч минула без повітряних тривог.

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На Закарпатті ввечері влучення ракети в електропідстанцію залізничної станції, жертв немає, пошкоджено розподільчий газогін. Тривають відновлювальні роботи. Постраждалих немає.

Львівщина: також вчора ввечері ракетні влучання по електричних підстанціях. Завдано серйозних пошкоджень. Була затримка у русі потягів. Двоє людей, які перебували неподалік від місць вибухів, отримали поранення. Пожежі ліквідовані".

Деталі: Сумщина: з вечора 3 травня росіяни тричі обстріляли території Сумщини зі своїх позицій з-за кордону. Близько 7 ранку у Сумському районі вздовж кордону відпрацював ворожий вертоліт. Дані щодо втрат та руйнувань уточнюються.

Харківська область: вночі були неінтенсивні обстріли околиць міста Харків, постраждалих немає.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв.

За добу – 6 поранених (Харків, Золочів, Первомайський) та одна людина загинула у Донецькій громаді Ізюмського району.

В Ізюмському напрямку тривають бої.

Луганщина: вночі були обстріли Лисичанська та Новодружеська, внаслідок яких двоє цивільних загинуло, двох – поранено. Евакуйовано 49 людей.

Минулої доби по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому було завдано чотири ракетно-бомбових ударів. Також ворог здійснив артобстріли Лисичанська, Сєвєродонецька, Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

Донеччина: у вівторок ввечері росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Є загиблі і поранені. Сьогодні зранку: черговий обстріл АКХЗ. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з’ясовуються.

В Мар'їнській ВА напередодні ввечері вдалось відновити лінію 110 кВт на м. Красногорівку.

21:30 м. Мар'їнку обстріляли запалювальними снарядами, сталося загоряння по приватному сектору. В районі с. Новомихайлівка – обстріли майже цілодобово.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вночі – вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують мародерства на Херсонщині. Стабільно критична ситуація.

Миколаївщина: вночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.