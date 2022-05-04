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ЄС планує санкції проти патріарха Кирила - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 10:24

Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Кирила.

Про це повідомило агентство AFP у Twitter, пише "Європейська правда".

Агентство посилається на відповідний документ ЄС, однак не наводить більше деталей. "ЄС пропонує накласти санкції на главу Російської православної церкви", - сказано у повідомленні агентства.

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Нагадаємо, напередодні Європейська комісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Він передбачає поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми місяців.

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Теми: КирилосанкціїЄС
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