ЄС планує санкції проти патріарха Кирила - ЗМІ
Середа, 4 травня 2022, 10:24
Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Кирила.
Про це повідомило агентство AFP у Twitter, пише "Європейська правда".
Агентство посилається на відповідний документ ЄС, однак не наводить більше деталей. "ЄС пропонує накласти санкції на главу Російської православної церкви", - сказано у повідомленні агентства.
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Нагадаємо, напередодні Європейська комісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.
Він передбачає поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми місяців.
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