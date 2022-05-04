СБУ запускає 2 нових чат-боти: для пошуку зрадників і мародерів

Служба безпеки України запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Зазначається, що з їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.

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На чат-бот "Знайди зрадника" громадяни можуть надсилати надіслати інформацію про:

▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами

▪️ інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників

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Другий чат-бот "Стоп мародер" призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua

Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War.

Спецслужба наголошує, що з перших днів вторгнення було отримано тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому українські військові завдали значних втрат російським окупантам.

Дослівно: "Тому продовжуємо спільним фронтом захищати Україну!".