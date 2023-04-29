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Генштаб: На Луганщині росіяни грабують будинки місцевих мешканців

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 07:24
Генштаб: На Луганщині росіяни грабують будинки місцевих мешканців
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти продовжують вчиняти мародерство на окупованих територіях – на Луганщині грабують помешкання місцевих жителів.  

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України.

У населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що мешканці Херсонщини залишилися без світла через мародерство окупантів.

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Теми: Луганська областьокупаціямародерство
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