Водопостачання у Миколаєві планують відновити до 15 травня – Кім
Середа, 4 травня 2022, 13:06
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що водопостачання у Миколаєві намагатимуться відновити до 15 травня.
Джерело: відеозвернення Кіма в Telegram
Пряма мова Кіма: "Гроші по воді, чим займалися два тижні, отримали. Думаю, наступний тиждень, можливо, через один тиждень, але до 15 травня треба встигати, щоб вода з'являлася в якомусь вигляді".
Деталі: Глава ОВА також додав, що у Херсоні з'явився інтернет.
Крім того, влада вирішує питання щодо компенсацій для внутрішньо переміщених осіб і працює щодо евакуації з ліній розмежування.
Кім зазначив, що займаються, зокрема, і евакуацією тварин, яких відпустили люди, щоб не було екологічної катастрофи.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що місто Вінниця вирішило передати Миколаєву, який понад 2 тижні потерпає без водопостачання, 420 тонн артезіанської води.