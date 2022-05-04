Водопостачання у Миколаєві планують відновити до 15 травня – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що водопостачання у Миколаєві намагатимуться відновити до 15 травня.

Джерело: відеозвернення Кіма в Telegram

Пряма мова Кіма: "Гроші по воді, чим займалися два тижні, отримали. Думаю, наступний тиждень, можливо, через один тиждень, але до 15 травня треба встигати, щоб вода з'являлася в якомусь вигляді".

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Деталі: Глава ОВА також додав, що у Херсоні з'явився інтернет.

Крім того, влада вирішує питання щодо компенсацій для внутрішньо переміщених осіб і працює щодо евакуації з ліній розмежування.

Кім зазначив, що займаються, зокрема, і евакуацією тварин, яких відпустили люди, щоб не було екологічної катастрофи.

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