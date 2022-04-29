Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вінниця передає 20 фур води Миколаєву, де окупанти перебили водогін

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 13:42
Вінниця передає 20 фур води Миколаєву, де окупанти перебили водогін
Фото unsplash.com

Місто Вінниця вирішило передати Миколаєву, який понад 2 тижні потерпає без водопостачання, 420 тонн артезіанської води.

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов у Telegram

Пряма мова Моргунова: "Передаємо 420 тонн артезіанської води Миколаєву, мешканці якого потерпають без води вже більше двох тижнів. Відправимо 20 фур – 70 тисяч бутлів. Вінниця з вами, миколаївці!"

Реклама:

Деталі: Мер Вінниці нагадав, що російські окупанти перебили водогін і можливості полагодити його під обстрілами немає.

Теми: МиколаїввійнаводаВінниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: