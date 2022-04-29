Вінниця передає 20 фур води Миколаєву, де окупанти перебили водогін

Місто Вінниця вирішило передати Миколаєву, який понад 2 тижні потерпає без водопостачання, 420 тонн артезіанської води.

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов у Telegram

Пряма мова Моргунова: "Передаємо 420 тонн артезіанської води Миколаєву, мешканці якого потерпають без води вже більше двох тижнів. Відправимо 20 фур – 70 тисяч бутлів. Вінниця з вами, миколаївці!"

Деталі: Мер Вінниці нагадав, що російські окупанти перебили водогін і можливості полагодити його під обстрілами немає.