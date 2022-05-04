Росія заборонила в'їзд прем'єру Японії

Російська влада заборонила в'їзд у країну 63 громадянам Японії, заявивши, що це відповідь на "безпрецедентну антиросійську кампанію".

Джерело: російський РБК із посиланням на МЗС РФ

Деталі: У заяві російського зовнішньополітичного відомства йдеться, що дії Токіо спрямовані на "демонтаж добросусідських зв'язків, завдання збитків російській економіці та міжнародному авторитету" Москви.

Реклама:

Під обмеження потрапили, зокрема, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, глава МЗС Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Сюн'іті Судзукі, міністр оборони Нобуо Кісі та голова Мін'юсту Йосіхіса Фурукава.

Також санкції запровадили проти членів обох палат японського парламенту, голови асоціації з напрацювання політики щодо проблеми північних територій (Південні Курили) Мамору Морохосі та керівників великих ЗМІ: газети Sankei, медіахолдингів Yomiuri Group та Nikkei, порталу Sports communications, журналу Senta.

Нагадаємо: Японія раніше запровадила кілька пакетів санкцій проти Росії через війну режиму Путіна проти України. Під санкції потрапили російський Центробанк і президент Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров та інші високопосадовці, голова ВЕБу Ігор Шувалов, голова "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов.

ВІДЕО ДНЯ

Заморожені активи співвласника банку "Росія" Миколи Шамалова та його сина Кирила, власника 3,3% компанії "Сібур", синів бізнесменів Романа та Бориса Ротенбергів, а також голови "Ростеха" Сергія Чемезова.

Токіо також запровадив санкції проти десятків російських компаній та наклав обмеження на банки. Також Японія позбавила Росію режиму найбільшого сприяння торгівлі.

Москва припинила безвізові поїздки японців на Курили та вийшла з діалогу про налагодження спільної господарської діяльності на островах. Японія висловила протест, назвавши дії Росії неприйнятними; Токіо призупинив безвізові обміни із Москвою.