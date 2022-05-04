Дані про мобілізацію і оголошення війни до 9 травня в Кремлі назвали "нісенітницею"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав нісенітницею повідомлення про те, що 9 травня в Росії може бути оголошено мобілізацію.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам 4 травня, цитує російський РБК

Пряма мова: "Це неправда, це нісенітниця".

Деталі: Пєсков додав, що до таких повідомлень "не варто дослухатися".

На запитання про те, якою є ймовірність оголошення війни 9 травня, прессекретар заявив: "Ніякої". "Ми вже відповіли на це питання, це нісенітниця".

Нагадаємо: Перед тим, як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, представники російської влади неодноразово заявляли, що РФ "ні на кого нападати не збирається".

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