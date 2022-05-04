У Придністров’ї заявляють про масові "мінування"

Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров’я заявило про отримання листів про "замінування" понад 20 закладами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли на всі автостанції регіону, міським судам Тирасполя і Бендер, адміністраціям Рибниці і Бендер, кільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченко та його філіалам, теплоенерго у Бендерах.

"На більшості об’єктів перевірки вже завершені, вибухових пристроїв не виявлено", - додали у відомстві.

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих.

У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.

Міноборони Молдови заявило, що поки не бачить ознак того, що Росія може готувати напад на Молдову.

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Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.