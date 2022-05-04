Харківщина: зі Старого Салтова евакуація поки неможлива – голова ОВА

Із селища Старий Салтів на Харківщині планувалася евакуація, однак поки що через постійні обстріли вона є неможливою.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі Суспільному

Пряма мова Синєгубова: "Зараз у нас люди питають і про Старий Салтів. Не можна поки що проїхати, тому що там ідуть обстріли".

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"Ми не посилаємо туди організовано евакуаційні автобуси. Ми планували — на вчора, на сьогодні, однак та військова обстановка, яку ми наразі маємо, не дозволяє нам це зробити".

Деталі: Питання щодо підконтрольності Збройним силам України тих чи інших населених пунктів на Харківщині голова ОВА не коментує.

За його словами, навколо населених пунктів у бік Старого Салтова тривають бої.

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"Звільнити населений пункт — це 30%. 70% — наші хлопці його намагаються втримати і закріпити там свої позиції. Ми зараз не можемо говорити, це наш населений пункт чи ні", — сказав Синєгубов.

Як розповів Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, 4 травня під обстріл у Старому Салтові потрапили двоє працівників швидкої.

"Двоє співробітників центру з пункту базування вибралися звідти за допомогою волонтерів, певне майно забрали, але автівка була сьогодні вранці значно пошкоджена. Ті світлини, які вони надали, свідчать про те, що автівка у використанні непридатна", — сказав Забашта.

Що передувало: 1 травня Синєгубов повідомляв, що росіяни зазнали великих втрат в районі селища Старий Салтів.