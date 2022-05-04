На Закарпатті полагодили обстріляну РФ підстанцію і відновили газопостачання

У смт Воловець Закарпатської області відремонтували й запустили електричну підстанцію, яку пошкодила у вівторок російська ракета, також відновлено газопостачання.

Джерело: Закарпатська ОВА

Дослівно ОВА: "Електричну підстанцію, котру пошкодила ворожа ракета, оперативно відремонтували й запустили".

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Деталі: Також повідомляється, що у Воловці завершили аварійні роботи з відновлення газопостачання.

Внаслідок ракетного удару у Воловці постраждав розподільчий газопровід діаметром 50 мм. Через це 57 абонентів залишилися без централізованого газопостачання.

"Аварійна служба працювала на місці події всю ніч. Ремонтні роботи завершили. Зараз проводять запуск природного газу до будинків", – повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

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Разом з тим, очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, коментуючи ракетний удар РФ по області, заявив, що ворог хоче паралізувати роботу транспортної інфраструктури.

Микита додав, що регіон – гуманітарний, а залізничне сполучення використовують тільки для переміщення гумвантажів та евакуації людей з "гарячих точок" України.

Що передувало: У вівторок увечері Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області. Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Це був перший ракетний удар по Закарпаттю з початку війни.