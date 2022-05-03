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Удар по Закарпаттю: пошкоджено підстанцію у Воловці

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 23:16
Воловець Закарпатської області

Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, Закарпатська ОВА

Дослівно: "Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття.

На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв".

Деталі: Пізніше Закарпатська ОВА повідомила, що ворожа ракета влучила в одну з залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо постраждалих уточнюють", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід.

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Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться зранку 4 травня.

Раніше за весь час війни не повідомлялося про ракетні удари по Закарпатській області.

Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу

Згодом стало відомо про вибухи у Львові. 

Також росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградської області.

Водночас над Вінничиною українська ППО збила ворожі ракети.

Теми: Закарпаттявійна
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