Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Закарпаттю: пошкоджено підстанцію у Воловці

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 23:16
Удар по Закарпаттю: пошкоджено підстанцію у Воловці
Воловець Закарпатської області

Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, Закарпатська ОВА

Дослівно: "Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття.

Реклама:

На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв".

Деталі: Пізніше Закарпатська ОВА повідомила, що ворожа ракета влучила в одну з залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо постраждалих уточнюють", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід.

"Закарпатгаз" просить споживачів перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами, заначили в ОВА.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться зранку 4 травня.

Раніше за весь час війни не повідомлялося про ракетні удари по Закарпатській області.

Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу

Згодом стало відомо про вибухи у Львові. 

Також росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградської області.

Водночас над Вінничиною українська ППО збила ворожі ракети.

Теми: Закарпаттявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Закарпаття
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: