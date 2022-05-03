Удар по Закарпаттю: пошкоджено підстанцію у Воловці
Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області.
Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, Закарпатська ОВА
Дослівно: "Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття.
На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв".
Деталі: Пізніше Закарпатська ОВА повідомила, що ворожа ракета влучила в одну з залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.
"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо постраждалих уточнюють", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід.
"Закарпатгаз" просить споживачів перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами, заначили в ОВА.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться зранку 4 травня.
Раніше за весь час війни не повідомлялося про ракетні удари по Закарпатській області.
Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо про вибухи у Львові.
Також росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградської області.
Водночас над Вінничиною українська ППО збила ворожі ракети.