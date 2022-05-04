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У Конотопі заборонили УПЦ МП: загроза нацбезпеці

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 18:59
У Конотопі заборонили УПЦ МП: загроза нацбезпеці
Артем Семеніхін, фото Ельдара Сарахмана, УП

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін заборонив діяльність у місті Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: Семеніхін у Facebook

 
документ з Facebook Семеніхіна

Дослівно: "Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ".

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Деталі: Мер опублікував своє розпорядження від 3 травня про заборону діяльності УПЦ МП на території Конотопської міської ради.

"Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московського патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці України", - йдеться в розпорядженні.

Що передувало: Раніше сотні священників Української православної церкви Московського патріархату підписалися під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха РПЦ Кирила, який відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України. Станом на 16 квітня під зверненням стояло більше 400 підписів.

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Теми: Сумська областьцерква
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