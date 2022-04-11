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Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 01:05
патріарх Кирил, фото: getty images

Священники Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков під зверненням "з позовом проти патріарха Кирила".

Джерело: протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила".

Деталі: Станом на 11.04.22 01:01 звернення підписав 191 священник з різних єпархій УПЦ МП.

У відкритому зверненні, зокрема, йдеться: "Ми, священники Української Православної Церкви, в ці трагічні дні, коли триває жорстока війна Російської Федерації проти України, вважаємо своїм пастирським обов’язком звернутися до усієї повноти Світового Православ’я".

"Дії патріарха Кирила викликали масове обурення серед духовенства та вірних Української Православної Церкви", – зазначають священники.

У зверненні священники закликають Предстоятелів Помісних Православних Церков "засудити військову агресію Російської Федерації проти України".

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А також розглянути публічні заяви Кирила і "на всеправославному рівні доктрину "русского мира", яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України".

Після розгляду "надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї  доктрини, притягнути патріаха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол".

Передісторія: 

  • Християни світу дистанціюються від РПЦ і патріарха Кирила через їхню підтримку війни, а всередині церкви деякі священики виступають проти верхівки. Папа Римський Франциск не планує проводити заплановану зустріч із Кирилом щодо екуменічного діалогу східних та західних церков.
  • Предстоятель російської православної церкви Кирило на початку квітня виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.
  • Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав Збройні сили України на початку війни й звернувся до Путіна із закликом припинити "братовбивчу" війну.
  • 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП з московським патріархатом. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.
  • Російські окупанти нищать храми, монастирі та релігійні пам’ятки в Україні.

Теми: церкваКириловійнарелігія
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