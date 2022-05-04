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Арахамія підтвердив, що росіяни прорвалися на "Азовсталь"

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 19:31
Арахамія підтвердив, що росіяни прорвалися на Азовсталь
ЗАВОД "АЗОВСТАЛЬ" ПІСЛЯ АВІАЦІЙНОГО БОМБАРДУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ 22 КВІТНЯ. ФОТО: ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, що перебувають на території заводу "Азовсталь", а війська Росії вже на території підприємства.

Джерело: голова делегації України на переговорах з Росією, народний депутат і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі Радіо Свобода з посиланням на слова командира полку "Азов"

Пряма мова Арахамії: "Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже".

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Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями на той час не було.

Теми: МаріупольАрахаміявійна
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