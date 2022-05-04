Росіяни прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі

У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Джерело: джерела "Української правди"

Деталі: Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.

На "Азовсталі" йдуть важкі бої.

Зв'язку з українськими бійцями немає.

Оновлено: Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.

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Раніше в середу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що українські бійці на "Азовсталі" нібито "надійно блоковані по всьому периметру заводу".

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