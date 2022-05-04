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Росіяни прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі

"Українська правда"Середа, 4 травня 2022, 13:58

У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали. 

Джерело: джерела "Української правди"

Деталі: Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

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У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.

На "Азовсталі" йдуть важкі бої.

Зв'язку з українськими бійцями немає.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.

Раніше в середу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що українські бійці на "Азовсталі" нібито "надійно блоковані по всьому периметру заводу".

Передісторія:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
  • Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
  • 3 травня 156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, прибули до Запоріжжя. На заводі залишаються ще частина цивільних та військові, багато з них поранені.

Теми: МаріупольАзов війнаРосія
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