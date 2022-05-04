Росіяни прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі
У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
Джерело: джерела "Української правди"
Деталі: Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.
У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.
На "Азовсталі" йдуть важкі бої.
Зв'язку з українськими бійцями немає.
Оновлено: Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.
Раніше в середу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що українські бійці на "Азовсталі" нібито "надійно блоковані по всьому периметру заводу".
Передісторія:
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
- Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
- 3 травня 156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, прибули до Запоріжжя. На заводі залишаються ще частина цивільних та військові, багато з них поранені.