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Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів полону

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 21:09
Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів полону
фото з Facebook Людмили Васильєвої

Секретаря міської ради Нової Каховки на Херсонщині Дмитра Васильєва звільнено після 46 днів полону окупантів.

Джерело: дружина посадовця Людмила Васильєва у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який з перших днів війни залишився в своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації".

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Деталі: Дружина подякувала всім причетним до звільнення Васильєва, зазначивши, що міська влада Нової Каховки не допомогла жодним чином у цьому питанні.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших "патріотів", які за 2-3 дні вже були на волі", - додала дружина.

Довідка: Нова Каховка окупована російськими військами. 

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Що передувало: Васильєва викрали 16 березня. Раніше дружина повідомляла, що до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Теми: Херсонська областьполонені
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