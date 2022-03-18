Окупанти викрали секретаря міськради Нової Каховки і катують його

Російські окупанти захопили в полон секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, застосовуючи тортури.

Джерело: facebook-сторінка дружини посадовця Людмили Васильєвої

Пряма мова Васильєвої: "Секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович уже понад дві доби захоплений й утримується в полоні російськими окупантами в підвалі (ізолятору тимчасового утримання) в приміщенні поліції м. Нова Каховка, яке використовується окупантами як "офіс" так званої "комендатури".

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Деталі: Васильєва зазначила, що окупанти тиснуть на Васильєва, аби він змінив своє ставлення до російської окупації. За її словами, до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Як твердить його дружина, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута та міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко знають про полон Васильєва.

Оновлено: У коментарі УП Людмила Василь’єва повідомила, що коли сталося викрадення, її та дітей не було у місті.

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Дослівно: "Ми постійно тримаємо зв’язок, а тут його не було. Потім мені подзвонили і сказали, що його викрали. Сталося це ще 16 березня о 3 годині. Я почала його шукати.

І єдине, що знаю, що він нібито перебуває у підвалі будівлі поліції, яка зараз захоплена. Я змогла передати йому передачку туди, але чи отримав він її чи ні, я не знаю. Також написала заяву в прокуратуру через його зникнення".

Заява Васильєвої до прокуратури Фото: УП

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