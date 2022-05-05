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ППО України приземлила 9 цілей противника, з них 2 російські літаки

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 травня 2022, 00:16
фото з Facebook

У середу Протиповітряна оборона України знищила 9 цілей противника, з них – 2 винищувачі, 4 БПЛА і три крилаті ракети.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Деталі: 4 травня російський ворог продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

Деталі: Ігнат наголосив, що авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдають ракетно-бомбові ударів по позиціях окупантів.

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