Не було жодного дня, щоб я цим не займався – Зеленський про евакуацію з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію людей з Маріуполя та "Азовсталі", а аткож зазначив, що він щодня займається цим питанням.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні завершився 2-й етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати із самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя.

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Наша команда готується їх зустрічати так само, як і більш ніж 150 людей, яких вдалося вивезти з "Азовсталі". Усі вони отримують необхідну допомогу…"

"Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніо Геттерешем про те, що вже вдалося, про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста.

Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. Я вдячний усім, хто допомагає".