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В рамках маріупольського гумкоридору евакуювали ще понад 300 людей

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 23:30
Ірина Верещук, фото МінТОТ

В рамках маріупольського гуманітарного коридору у четвер було евакуйовано 344 людини.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини.

Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя".

Деталі: Верещук подякувала працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також працівникам гуманітарної колони.  

"Маріупольська гуманітарна операція триває", - зазначила вона.

Що передувало: 3-го травня 156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, прибули до Запоріжжя.

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Однак перед цим мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначав, що з 14 автобусів, які вивозили жителів Маріуполя, на підконтрольну Україні територію доїхали лише 3, доля людей з решти 11 автобусів невідома; понад тисяча мешканців міста все ще чекають на евакуацію.

4 травня у Росії заявили, що з 8 ранку четверга відкриють гуманітарний коридор для евакуації цивільних з території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, при цьому про військових, зокрема, поранених не йдеться.

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Теми: МаріупольевакуаціяВерещук
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