Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон

Ворожі ракетні удари по важливих об’єктах інфраструктури повинні були перешкодити постачанню військової допомоги до України.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо.

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Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил".

"Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців".

Деталі: Кірбі запевнив: попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь.

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За його словами, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.