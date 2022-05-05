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Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 03:10
Кірбі, Фото: getty images

Ворожі ракетні удари по важливих об’єктах інфраструктури повинні були перешкодити постачанню військової допомоги до України.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо.

Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил".

"Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців".

Деталі: Кірбі запевнив: попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь.

За його словами, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

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Теми: РосіяСШАвійнаУкраїна
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