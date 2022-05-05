Стало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю

Російські загарбники завдали удару по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням.

Джерело: голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита

Пряма мова: "Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей".

"Такі самі уламки пошкодили й будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети".

Деталі: Микита опублікував у Телеграмі світлини, на яких "чітко видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал".

Що передувало: У вівторок увечері Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області. Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Це був перший ракетний удар по Закарпаттю з початку війни.

У смт Воловець Закарпатської області відремонтували й запустили електричну підстанцію, яку пошкодила у вівторок російська ракета, також відновлено газопостачання.