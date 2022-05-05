Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 02:41
Стало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю
фото: Телеграм Микити

Російські загарбники завдали удару по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням.

Джерело: голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита

Пряма мова: "Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей".

Реклама:

"Такі самі уламки пошкодили й будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети".

Деталі: Микита опублікував у Телеграмі світлини, на яких "чітко видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал".

 
 

Що передувало: У вівторок увечері Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області. Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Це був перший ракетний удар по Закарпаттю з початку війни. 

ВІДЕО ДНЯ

У смт Воловець Закарпатської області відремонтували й запустили електричну підстанцію, яку пошкодила у вівторок російська ракета, також відновлено газопостачання.

Теми: Закарпаттявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Закарпаття
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: