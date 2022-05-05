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Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 06:05
Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане кращий момент - Мішель
фото: Getty Images

Президент Європейської ради Шарль Мішель чекає "кращого моменту" для внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство.

Джерело: Мішель в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської Ради.

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Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане кращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи...

Чи це буде в червні чи пізніше – я не можу сказати сьогодні".

Деталі: При цьому президент Європейської ради нагадав, що заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

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"По суті, за кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це триває 8-9 місяців. Де-факто рішення було ухвалено за кілька днів", – додав Мішель.

Відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, в якій Україні членство буде надано ще до проведення всіх необхідних реформ, Мішель зазначив, що "цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане із загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенством права, незалежністю правосуддя, боротьбою з корупцією, єдиним ринком, економічними реформами".

Нагадаємо: Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого їх використання для відшкодування збитків, завданих Росією у війні проти України.

Теми: ЄСУкраїна
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