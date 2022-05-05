Євросоюз запустить свій план Маршалла для України – Мішель

Донорська конференція, яка пройде у столиці Польщі Варшаві, може стати відправною для європейського плану Маршалла для України.

Джерело: президент Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На мій погляд, ця конференція має бути відправною точкою для такого собі європейського плану Маршалла для України.

Реклама:

Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо".

"Зараз у цьому столітті війна проти України є людською трагедією, що означає, що далекоглядні лідери сьогодні повинні встати і дати сигнал, що ми будемо мужні, будемо тверді, щоб підтримати Україну не лише словом, не лише промовами – цього недостатньо. Потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля.

"Я зрозумів, що для нас як для ЄС надзвичайно важливо бути конкретними в наших діях, визначати пріоритети, а також мобілізувати необхідні засоби. Це перший елемент.

ВІДЕО ДНЯ

Другий елемент. Я запропонував Європейській раді політично підтримати запуск цієї конференції.

Це означає, що нас підтримують 27 глав держав та глав урядів.

Ми вирішили під час обговорення Європейській раді, а також у рамках наших контактів із президентом Зеленським, що ми хочемо залучити на цю конференцію міжнародне співтовариство, щоб дати можливість багатьом донорам з інших куточків світу продемонструвати солідарність із Україною.

Саме тому я такий радий, що Польща разом із Швецією ухвалили рішення провести цю конференцію у Варшаві за повної моєї та Європейської комісії підтримки".

Деталі: Крім того, Мішель позначив три пріоритети та три цілі, які він бачить для використання трастового фонду.

"По-перше, це гуманітарна допомога. Ми хочемо переконатися, що українська влада отримує максимальну підтримку для надання необхідної гуманітарної допомоги людям в Україні, які страждають через всі ці звірства і труднощі.

Перша мета – гуманітарна підтримка.

Друга мета – ліквідність. Важливо якнайбільше підтримати Україну бюджетною допомогою, грантами та кредитами – підтримати країну максимально на економічному рівні. Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та дати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі. І третій пункт – відбудова країни", – перерахував він.

На думку Мішеля, трастовий фонд має бути активований "якнайшвидше".

Це означає, що це обговорення (на конференції – ред.) має стати відправною точкою. Тут ми постараємося зробити наші зусилля більш скоординованими, більш масованими. Це має бути метою.

І важливо, на мій погляд, що влада України зможе найближчими днями і тижнями мати гроші, необхідні їм для досягнення трьох цілей, які я назвав: гуманітарна підтримка, ліквідність і розпочати відновлення країни", – наголосив президент Європейської ради.

Говорячи про відновлення повоєнної України, Мішель зазначив, що "мета не в тому, щоб відновити Україну минулого".

"Мета – побудувати сучасну, процвітаючу, спрямовану у майбутнє Україну.

Це означає, наприклад, що коли буде відновлення інфраструктури, її важливо відновлювати відповідно до потреб майбутнього, зважаючи на зміну клімату, цифрову трансформацію світу і ті проблеми, з якими ми стикаємося в ЄС та з якими стикається весь світ", – пояснив він.