Євросоюз запустить свій план Маршалла для України – Мішель

Донорська конференція, яка пройде у столиці Польщі Варшаві, може стати відправною для європейського плану Маршалла для України.

Джерело: президент Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На мій погляд, ця конференція має бути відправною точкою для такого собі європейського плану Маршалла для України.

Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо".

"Зараз у цьому столітті війна проти України є людською трагедією, що означає, що далекоглядні лідери сьогодні повинні встати і дати сигнал, що ми будемо мужні, будемо тверді, щоб підтримати Україну не лише словом, не лише промовами – цього недостатньо. Потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля.

"Я зрозумів, що для нас як для ЄС надзвичайно важливо бути конкретними в наших діях, визначати пріоритети, а також мобілізувати необхідні засоби. Це перший елемент.

Другий елемент. Я запропонував Європейській раді політично підтримати запуск цієї конференції.

ВІДЕО ДНЯ

Це означає, що нас підтримують 27 глав держав та глав урядів.

Ми вирішили під час обговорення Європейській раді, а також у рамках наших контактів із президентом Зеленським, що ми хочемо залучити на цю конференцію міжнародне співтовариство, щоб дати можливість багатьом донорам з інших куточків світу продемонструвати солідарність із Україною.

Саме тому я такий радий, що Польща разом із Швецією ухвалили рішення провести цю конференцію у Варшаві за повної моєї та Європейської комісії підтримки".

Деталі: Крім того, Мішель позначив три пріоритети та три цілі, які він бачить для використання трастового фонду.

"По-перше, це гуманітарна допомога. Ми хочемо переконатися, що українська влада отримує максимальну підтримку для надання необхідної гуманітарної допомоги людям в Україні, які страждають через всі ці звірства і труднощі.

Перша мета – гуманітарна підтримка.

Друга мета – ліквідність. Важливо якнайбільше підтримати Україну бюджетною допомогою, грантами та кредитами – підтримати країну максимально на економічному рівні. Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та дати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі. І третій пункт – відбудова країни", – перерахував він.

На думку Мішеля, трастовий фонд має бути активований "якнайшвидше".

Це означає, що це обговорення (на конференції – ред.) має стати відправною точкою. Тут ми постараємося зробити наші зусилля більш скоординованими, більш масованими. Це має бути метою.

І важливо, на мій погляд, що влада України зможе найближчими днями і тижнями мати гроші, необхідні їм для досягнення трьох цілей, які я назвав: гуманітарна підтримка, ліквідність і розпочати відновлення країни", – наголосив президент Європейської ради.

Говорячи про відновлення повоєнної України, Мішель зазначив, що "мета не в тому, щоб відновити Україну минулого".

"Мета – побудувати сучасну, процвітаючу, спрямовану у майбутнє Україну.

Це означає, наприклад, що коли буде відновлення інфраструктури, її важливо відновлювати відповідно до потреб майбутнього, зважаючи на зміну клімату, цифрову трансформацію світу і ті проблеми, з якими ми стикаємося в ЄС та з якими стикається весь світ", – пояснив він.