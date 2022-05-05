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Розвідка Британії: РФ може використати білоруські навчання, щоб стримати сили України

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 08:58

Британська розвідка не вважає, що раптові навчання в Білорусі становлять загрозу для її сусідів, але РФ може використати їх, щоб утримати українських військових на півночі.

Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Британська розвідка звернула увагу, що білоруські сухопутні війська переміщуються з гарнізонів у поля для навчань. Зазначається, що це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових навчань

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"Росія, ймовірно, намагатиметься роздути загрозу, яку представляють Україні ці навчання, щоб утримати українські сили на півночі, не даючи їм брати участь у битві за Донбас", - йдеться в огляді.

Бойові дії в Україні станом на 04.05.2022
Бойові дії в Україні станом на 04.05.2022
UK Ministry of Defence

"Наразі не очікується відхилення від нормальної діяльності, що може становити загрозу для союзників і партнерів", - зазначають у британській розвідці.

Напередодні повідомлялося, що у Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування.

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Теми: війнарозвідкаРосіяБілорусь
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