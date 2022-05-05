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В Іспанії затримали Шарія

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 10:35
В Іспанії затримали Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня.

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Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

  • - ст. 111 (Державна зрада)
  • - ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

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Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

Теми: Шарійпропагандадержзрадавійна
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