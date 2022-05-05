Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії затримали Шарія

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 10:35

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня.

Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

  • - ст. 111 (Державна зрада)
  • - ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

Теми: Шарійпропагандадержзрадавійна
Головне сьогодні

ЄС планує запровадити санкції проти фактичної жінки Путіна Аліни Кабаєвої

відеоРосіяни продовжують штурм "Азовсталі." Захисники опублікували відео

Путін перепросив у прем’єра Ізраїля за слова Лаврова про "Гітлера-єврея"

Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців

Венедіктова просить стримати емоції щодо Шарія, щоб Іспанія не відмовила в екстрадиції

відео"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім

Усі новини...
Шарій
Шойгу погрожує НАТО наслідками поставок літаків і систем ППО Україні
Майже 4 тисячі депутатів втратять мандати: які наслідки відкликання представників проросійських партій?
Зеленський: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших
Останні новини
21:22
Передав 22 броніки: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ
21:16
На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту
21:00
Британія запровадила санкції проти металургійної компанії Evraz Абрамовича
20:52
Глава МЗС Німеччини відвідає Україну
20:48
ЄС планує запровадити санкції проти фактичної жінки Путіна Аліни Кабаєвої
20:37
Маск залучив більше 7 мільярдів доларів від інвесторів на купівлю Twitter
20:31
ВІДЕОТерехов посадив квіти біля меморіалу Слави, але закликав містян не ходити туди 9 травня
20:24
Джонсон обговорив із Зеленським надання озброєння більшої дальності
20:08
Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України
20:08
відеоРосіяни продовжують штурм "Азовсталі." Захисники опублікували відео
Усі новини...