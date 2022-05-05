Захисники вже знищили 196 російських літаків і 24,7 тисячі окупантів – Генштаб
Четвер, 5 травня 2022, 11:24
Росія у війні з Україною уже втратила 24 700 своїх військових, 196 літаків, 1 092 танки та 2 651 бойову броньовану машину.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 092 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41) од,
- артилерійських систем – 499 (+8) од,
- РСЗВ – 169 (+6) од,
- засобів ППО – 83 (+2) од,
- літаків – 196 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40) од,
- кораблів/катерів – 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),
- спеціальної техніки – 38 (+0).
- крилатих ракет – 89 (+2).
У Генштабі додали, що найбільші втрати противника минулої доби були на Попаснянському напрямку.