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Захисники вже знищили 196 російських літаків і 24,7 тисячі окупантів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 11:24
Захисники вже знищили 196 російських літаків і 24,7 тисячі окупантів – Генштаб
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія у війні з Україною уже втратила 24 700 своїх військових, 196 літаків, 1 092 танки та 2 651 бойову броньовану машину.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 092 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41) од,
  • артилерійських систем – 499 (+8) од,
  • РСЗВ – 169 (+6) од,
  • засобів ППО – 83 (+2) од,
  • літаків – 196 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40) од,
  • кораблів/катерів – 10 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),
  • спеціальної техніки – 38 (+0).
  • крилатих ракет – 89 (+2).

У Генштабі додали, що найбільші втрати противника минулої доби були на Попаснянському напрямку.

Теми: Росіявійна
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