Спікерка німецького Бундестагу планує візит до Києва

Спікерка німецького Бундестагу Бербель Бас хоче відвідати Київ з візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вона може стати найбільш високопоставленим представником влади Німеччини, який здійснив візит до Києва з початку війни.

Речниця спікерки повідомила у четвер, що та хоче поїхати в Україну на запрошення свого колеги Руслана Стефанчука, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв Другої світової війни та провести з ним політичні переговори.

День пам’яті жертв Другої світової війни в Україні відзначається 8 травня.

Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Нагадаємо, у середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.