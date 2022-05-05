Спікерка німецького Бундестагу планує візит до Києва
Спікерка німецького Бундестагу Бербель Бас хоче відвідати Київ з візитом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Вона може стати найбільш високопоставленим представником влади Німеччини, який здійснив візит до Києва з початку війни.
Речниця спікерки повідомила у четвер, що та хоче поїхати в Україну на запрошення свого колеги Руслана Стефанчука, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв Другої світової війни та провести з ним політичні переговори.
День пам’яті жертв Другої світової війни в Україні відзначається 8 травня.
Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Нагадаємо, у середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.
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