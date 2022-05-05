Поліція Іспанії підтверджує затримання Шарія – ЗМІ
Національна поліція Іспанії підтверджує затримання у Таррагоні проросійського блогера Анатолія Шарія за звинуваченням у державній зраді.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання El Diario з посиланням на джерела в іспанській поліції.
У поліції підтверджують, що Шарія затримали "за міжнародним ордером на арешт".
Джерела в іспанській поліції повідомляють, що "він буде притягнутий до відповідальності". Зазначається, що Іспанія та Україна підписали угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.
Раніше, у Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.
Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ст. 111 (Державна зрада)
- ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.