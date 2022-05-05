Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція Іспанії підтверджує затримання Шарія – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 13:26

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання у Таррагоні проросійського блогера Анатолія Шарія за звинуваченням у державній зраді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання El Diario з посиланням на джерела в іспанській поліції.

У поліції підтверджують, що Шарія затримали "за міжнародним ордером на арешт".

Реклама:

Джерела в іспанській поліції повідомляють, що "він буде притягнутий до відповідальності". Зазначається, що Іспанія та Україна підписали угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Раніше, у Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

ВІДЕО ДНЯ

Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (Державна зрада)
  • ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: