Поліція Іспанії підтверджує затримання Шарія – ЗМІ

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання у Таррагоні проросійського блогера Анатолія Шарія за звинуваченням у державній зраді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання El Diario з посиланням на джерела в іспанській поліції.

У поліції підтверджують, що Шарія затримали "за міжнародним ордером на арешт".

Джерела в іспанській поліції повідомляють, що "він буде притягнутий до відповідальності". Зазначається, що Іспанія та Україна підписали угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Раніше, у Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

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ст. 111 (Державна зрада)

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.